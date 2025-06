L' Heroes Bus porta gli Avengers al centro commerciale | giochi e laboratori con i supereroi

Domenica 8 giugno, l’Heroes Bus trasformerà Le Maioliche di Faenza in un vero e proprio quartier generale degli Avengers! Dalle 15 alle 19, bambini e genitori potranno immergersi in giochi e laboratori con i loro supereroi preferiti. In un periodo in cui il mondo ha bisogno di eroi, questo evento unico non è solo un modo per divertirsi, ma offre anche l'opportunità di riscoprire il valore della fantasia e dell'immaginazione. Non mancate!

