lezioni di educazione finanziaria per 2 800 studenti di tutte le età

Oltre 2.800 studenti hanno partecipato a un innovativo progetto di educazione finanziaria, un passo fondamentale per preparare le nuove generazioni a un futuro sempre più complesso. In un'epoca in cui la gestione del denaro è cruciale, queste iniziative sono diventate essenziali. Imparare a risparmiare, investire e pianificare non è solo una competenza: è un'opportunità per costruire un domani migliore! La conoscenza finanziaria può fare la differenza.

Sono stati 2.800 gli studenti, distribuiti in dieci scuole, che per oltre 200 ore di lezione hanno partecipato all'anno didattico dell' educazione finanziaria promossa dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Le lezioni si sono svolte in sei città (Ravenna, Bologna, Imola, Ferrara, Firenze e Lucca), tenute da docenti della Fondazione per l'Educazione finanziaria e al risparmio (Feduf), espressione dell'Associazione Bancaria Italiana. Introdotta nel 2024 come materia obbligatoria di insegnamento scolastico, l'educazione finanziaria era già presente nelle scuole da prima, grazie all'intuito della Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi, che da anni propone lezioni modulate in base a età degli studenti e argomenti scelti dai docenti.

Leggi anche Scuola, la rivoluzione fa passi da gigante: arriva l’educazione finanziaria. Lezioni su gestione del denaro, sos indebitamenti, lavoro futuro - La scuola italiana fa un importante balzo in avanti con l'introduzione dell'educazione finanziaria. Il Ministero dell’Istruzione e della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio hanno siglato un Protocollo d’Intesa, promuovendo lezioni su gestione del denaro e prevenzione dell’indebitamento, preparandosi così a formare cittadini consapevoli per un futuro lavorativo migliore.

