Lezioni di ceramica per gli adolescenti

Scopri il potere terapeutico della ceramica con il laboratorio "Orecchie di fiume" a Monzuno, organizzato dal Circolo Artistico Ilario Rossi! Un'opportunità unica per gli adolescenti di esplorare la loro creatività, ascoltando sé stessi e la natura. Sotto la guida esperta di Giulia Bonora, i partecipanti realizzeranno sculture che raccontano storie. In un'epoca dove il benessere mentale è fondamentale, questa esperienza artistica potrebbe essere il primo passo verso una crescita personale

Il circolo artistico Ilario Rossi organizza a Monzuno ’ Orecchie di fiume ’, un laboratorio di ceramica per approfondire il tema dell’ascolto di sé e della natura attraverso la realizzazione di Orecchie-Sculture con la manipolazione dell’argilla e la pittura su ceramica. L’iniziativa sarà guidato da Giulia Bonora (nella foto), che ha studiato Scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e insegna Design della Ceramica al Liceo Artistico, ed è rivolta a ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni. Giulia Bonora domenica 25 maggio è stata premiata per avere vinto la XIV edizione del premio Ilario Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di ceramica per gli adolescenti

