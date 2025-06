L’ex principe del pop riesce ancora a stupire con e senza effetti speciali | Justin Timberlake a Milano ha dimostrato come si conserva il talento dopo 30 anni

Justin Timberlake torna a Milano per dimostrare che il talento non svanisce, ma si evolve. Dopo 30 anni di carriera, l’ex principe del pop rapisce il pubblico con una performance autentica e senza fronzoli, un chiaro messaggio in un’epoca dominata da effetti speciali. La sua resilienza, nonostante le sfide personali, lo rende oggi più interessante che mai. Scoprire come un artista possa reinventarsi è un viaggio che vale la pena intraprendere!

Justin Timberlake è un miracolo. Ha iniziato a cantare a 11 anni, ha fatto parte di una boyband, gli *Nsync, e ha dominato la scena della musica mondiale nei primi anni 2000. Poi ci sono stati anche stati momenti down, come quando è stato arrestato a giugno 2024, per guida in stato di ebbrezza, e poi l’annullamento di alcune date a causa di problemi di salute. Ma il 44enne Timberlake è ancora qui “sano, vivo e lucido” (per citare Vasco Rossi), tra noi a ricordarci che il talento è riuscito a conservarlo gelosamente e lo ha dimostrato nell’unica tappa italiana del “The Forget Tomorrow World Tour” a Milano, ieri 2 giugno, sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola, applaudito da 30mila fan provenienti da tutta Italia ed Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex principe del pop riesce ancora a stupire con e senza effetti speciali: Justin Timberlake a Milano ha dimostrato come si conserva il talento dopo 30 anni

