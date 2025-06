L' ex dazio di via Ardeatina rinasce | dopo il restyling sarà affidato alla protezione civile

Il recupero dell'ex dazio di via Ardeatina segna un passo importante verso la valorizzazione del patrimonio urbano. Affidato alla protezione civile, questo spazio non solo rinasce, ma diventa un punto di riferimento per la comunità. Questa trasformazione si inserisce in un trend più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici, promuovendo solidarietà e sicurezza. Un esempio concreto di come il passato può diventare un’opportunità per il futuro!

L'ex dazio di via Ardeatina, dopo il restyling, sarà gestito da un'associazione di protezione civile. Il municipio VIII ha firmato una direttiva di giunta in cui si dà mandato alla Direzione tecnica di disporre tutti gli atti per l'affidamento dell'intero immobile, ora interessato da un.

