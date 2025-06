L' ex chiesa di San Marco in Calcesana affidata al Teatro Verdi

Un nuovo palcoscenico per la cultura! L’ex chiesa di San Marco in Calcesana, prezioso gioiello architettonico, diventa la casa del Teatro Verdi. Grazie ai fondi Pnrr, questo spazio riqualificato si apre a eventi e spettacoli, rafforzando il legame tra arte e comunità. Un passo significativo verso un futuro vibrante, dove la cultura non solo si conserva, ma si vive intensamente. Pronti a scoprire cosa ci riserverà?

La Giunta comunale di Pisa ha deciso di affidare l'ex chiesa di San Marco in Calcesana in comodato gratuito al Teatro Verdi. L'immobile di pregio, riqualificato con i fondi Pnrr, sarà affidato gratuitamente alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa per le proprie attività culturali.

