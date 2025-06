L’evento ai Giardini Estensi Fiera del Des idea vincente | Economia giusta e inclusiva

La decima edizione della Fiera del Des ai Giardini Estensi ha dimostrato che l'economia solidale è più di una tendenza: è un movimento in crescita. Con quasi 100 espositori e un'affluenza da record, questo evento celebra il potere dell'inclusività e della sostenibilità. Una nota interessante? La sinergia tra produttori locali e realtà sociali sta reinventando il concetto di consumo, rendendo ogni acquisto un gesto di responsabilità. Non perdere l'occasione di scoprire il futuro dell'economia!

È stata un grande successo la decima edizione della Fiera del Des, organizzata dal Distretto economia solidale ai Giardini Estensi. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di visitatori hanno animato il mercato dell’ economia solidale, con quasi 100 espositori tra produttori, associazioni, realtà sociali, artigiani e imprese sostenibili. La giornata è stata arricchita da laboratori, giochi, spettacoli e musica, con una piazza dei bambini sempre vivace, talk tematici nella Sala Estense e una scenografica sfilata di moda etica, realizzata con il contributo di 80 volontari che si sono trasformati in modelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’evento ai Giardini Estensi . Fiera del Des, idea vincente: "Economia giusta e inclusiva"

