Leucemia linfatica cronica nuovi risultati positivi da studio Sequoia

Nuove speranze per i pazienti con leucemia linfatica cronica: lo studio Sequoia ha evidenziato l'efficacia straordinaria di zanubrutinib, anche nei casi più complessi. Questo traguardo non solo offre una luce nel tunnel della malattia, ma si inserisce in un contesto di innovazione continua nella lotta contro il cancro. La ricerca sta ridefinendo le possibilità terapeutiche, aprendo la strada a un futuro dove la CLL può essere gestita con maggiore successo.

(Adnkronos) – Nei diversi tipi di pazienti con leucemia linfatica cronica (Cll), compreso lo stato di mutazione ad alto rischio, zanubrutinib ha dimostrato un'efficacia potente e costante. Sono i nuovi dati delle coorti dei bracci C e D dello studio globale registrativo di fase 3 Sequoia sul farmaco, presentati da BeOne Medicines con 2 presentazioni .

Leggi anche Leucemia linfatica cronica, speranze da nuova terapia mirata - La leucemia linfatica cronica (Llc) rappresenta una sfida per molti pazienti, con circa 275 nuovi casi ogni anno nel Lazio.

