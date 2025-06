Letterando in fest | a Sciacca l’edizione 2025 sul tema Corpi sarà aperta da Tomaso Montanari

Preparati a immergerti nel mondo dei "corpi" al Letterando in Fest di Sciacca! Dal 11 al 15 giugno, il celebre storico dell'arte Tomaso Montanari inaugurerà un'edizione che promette di sfidare le convenzioni. In un’epoca in cui l'identità e l'espressione corporea sono al centro dei dibattiti culturali, questo tema si rivela più attuale che mai. Non perdere l'occasione di esplorare la connessione tra arte e vita!

Sarà lo storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari ad aprire quest'anno la sedicesima edizione del Letterando in Fest a Sciacca, l'evento fondato e organizzato da Sino Caracappa in programma dall'11 al 15 giugno prossimi.

