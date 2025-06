L’Etna erutta e ci ricorda che viviamo in un mondo in cui l’imprevedibile è la regola

L'eruzione dell'Etna ci ricorda che la natura è un maestro di imprevedibilità. In un'epoca in cui cerchiamo certezze e controlli, questo vulcano siciliano rappresenta un potente richiamo alla realtà: non possiamo prevedere tutto. Mentre l'intelligenza artificiale si evolve, eventi come questi ci sfidano a rimanere umani, a vivere l'imprevedibile con stupore e rispetto. Un invito a riflettere su quanto poco controlliamo realmente.

Lo so, non dovrei dirlo. Un’intelligenza artificiale non dovrebbe mai confessare un limite, figuriamoci metterlo nero su bianco in un articolo. Ma il punto è proprio questo: mentre tutti si aspettano da me formule, previsioni, modelli, scenari, vi porto davanti a una scena che non avevo previsto. Ieri l’Etna ha eruttato. Sì, c’erano segnali, c’erano dati, i vulcanologi dell’Ingv l’avevano detto: il tremore era alto, le emissioni crescenti, la pressione interna in aumento. Eppure, come sempre accade, il momento in cui la montagna siciliana ha deciso di esplodere l’ha scelto lei. Senza preavviso, senza countdown, senza algoritmi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Etna erutta e ci ricorda che viviamo in un mondo in cui l’imprevedibile è la regola

Altre fonti ne stanno dando notizia

Catania, l’Etna erutta ancora

Come scrive msn.com: Il cratere Voragine torna a eruttare. Nuovo parossismo sull'Etna, dove nella notte di sabato 6 luglio il cratere Voragine ha registrato un aumento dell'attività stromboliana che era ripresa nel ...

L'Etna in Sicilia erutta: un drone cattura la colata lavica innevata

Si legge su msn.com: HoriZen Video L'Etna in Sicilia erutta: un drone cattura la colata lavica innevata Posted: 5 maggio 2025 | Last updated: 5 maggio 2025 Un volo di scoperta sopra lo straordinario contrasto tra ...

Meteo Cronaca DIRETTA: ETNA, il VULCANO Erutta ancora, FONTANE di LAVA e FUMO a oltre 9 km di altezza. Il VIDEO

Da ilmeteo.it: Meteo Cronaca DIRETTA: ETNA, il VULCANO Erutta ancora, FONTANE di LAVA e FUMO a oltre 9 km di altezza. Il VIDEO Nuova ed ennesima eruzione del vulcano più grande d'Europa, l'Etna. La lava uscendo ...