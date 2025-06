Letizia-gol e il Pescara vede la B La Ternana in 10 si arrende 1-0 | ora a Baldini basterà il pari

Il Pescara conquista una vittoria fondamentale, grazie a un gol di Letizia che fa sognare i tifosi: la Serie B è ora a un passo! L’espulsione di Vallocchia ha indirizzato la partita a favore degli abruzzesi, che hanno saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica. Con un pareggio nella prossima gara, l’obiettivo sarà finalmente raggiunto. La corsa verso la gloria continua e l’Adriatico si prepara a esplodere di gioia il 7 giugno!

Rosso a Vallocchia dopo 12 minuti, gli abruzzesi sfondano nel secondo tempo con un tiro del difensore. Ritorno all'Adriatico il 7 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Letizia-gol e il Pescara vede la B. La Ternana in 10 si arrende 1-0: ora a Baldini basterà il pari

Leggi anche Serie C, play-off: al Pescara il primo atto! Decisiva la rete di Letizia. Ternana in dieci dal primo tempo - Il Pescara avanza nella corsa verso la Serie B, conquistando il primo atto della finale play-off contro la Ternana.

