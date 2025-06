L' estate in cui Hikaru è morto uno dei manga più letti e più spaventosi dell' anno scorso arriva su Netflix

Preparati a un'estate da brividi! Netflix annuncia l'arrivo dell'attesissimo adattamento anime di "L'estate in cui Hikaru è morto", il manga horror che ha catturato il cuore (e i nervi) di migliaia di lettori. In un periodo in cui l’horror sta conquistando sempre più spazio nella cultura pop, questo titolo promette di essere una delle esperienze più coinvolgenti dell’estate 2025. Sarai pronto ad affrontare le paure più profonde?

Netflix ha confermato che un adattamento anime del manga horror pluripremiato di Mokumokuren, L'estate in cui Hikaru è morto, debutterà come parte della programmazione estiva 2025. Netflix porta sullo schermo l'adattamento anime del premiato manga L'estate in cui Hikaru è morto, che debutterà all'Anime Expo 2025 il 4 luglio. Il racconto horror firmato Mokumokuren, già amatissimo dai lettori giapponesi, diventa una serie animata curata da CygamesPictures, con colonna sonora di Vaundy e TOOBOE. Tra inquietudine e malinconia, l'estate di Hikaru si preannuncia indimenticabile. Un'estate da brividi: Netflix lancia L'estate in cui Hikaru è morto Dopo il successo editoriale del manga horror firmato da Mokumokuren, Netflix si prepara a scuotere le notti estive con L'estate in cui Hikaru è morto, il nuovo anime prodotto dallo studio CygamesPictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'estate in cui Hikaru è morto, uno dei manga più letti (e più spaventosi) dell'anno scorso arriva su Netflix

