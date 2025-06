L’estate in città | arte sapori e tanta musica

L'estate in città 2025 si apre con un concerto vibrante per la Festa della Repubblica, dando il via a un cartellone ricco di arte, sapori e musica. In un'epoca in cui la socialità è fondamentale, questa iniziativa riporta la cultura nei luoghi pubblici, trasformando piazze e musei in palcoscenici di benessere e connessione. Non perdere l’occasione di riscoprire la tua città: ogni evento è un invito a vivere insieme!

Si è aperto ieri, con il concerto per la Festa della Repubblica, il cartellone promosso dall’Amministrazione comunale denominato L’estate in città 2025. La cultura e la socialità escono dai luoghi consueti e si diffondono nelle piazze, nei musei e nei luoghi simbolo, riscoprendo lo spazio pubblico come punto di incontro, di benessere e di crescita collettiva. Tra i filoni principali del programma c’è la serie di performance teatrali, che rientrano nel progetto Biblioteche in scena, che trasformeranno la piazzetta della biblioteca civica in un centro di sperimentazione creativa. Un’iniziativa nata nel contesto del nostro Sistema bibliotecario, per valorizzare il ruolo delle biblioteche come veri e propri luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’estate in città: arte, sapori e tanta musica

