L' estate di Rimini parte forte il sindaco | Eventi e servizi i nostri pregi siamo noi la capitale del turismo

Rimini si prepara a brillare come non mai! Con l’avvio della stagione turistica, il sindaco annuncia un'estate ricca di eventi e servizi che confermano la città come capitale del turismo. I numeri parlano chiaro: +32% di presenze per RiminiWellness! È il momento ideale per scoprire le meraviglie di questa località, dove ogni angolo racconta storie di passione e accoglienza. Pronti a vivere un Ferragosto anticipato?

Un ponte d’oro ha segnato ufficialmente l’avvio della stagione turistica a Rimini, registrando un vero e proprio boom di presenze. Un vero e proprio Ferragosto in anticipo di due mesi e mezzo. La combinazione vincente dei grandi numeri di RiminiWellness (+32% di presenze sull’anno precedente). 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L'estate di Rimini parte forte, il sindaco: "Eventi e servizi i nostri pregi, siamo noi la capitale del turismo"

Leggi anche La lunga estate di Rimini scalda i motori. Dagli Eiffel 65 a Simona Ventura, ospiti per oltre 250 eventi - La lunga estate di Rimini si prepara a scaldare i motori con oltre 250 eventi, tra ospiti come Eiffel 65 e Simona Ventura.

