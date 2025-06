L’estate di ForlìMusica Orchestra parte dalla Fabbrica delle Candele con il trio jazz ' Malaman Furian Dalla Cort'

L'estate di ForlìMusica Orchestra si accende in luoghi simbolici, portando la musica nei cuori della comunità! Il primo appuntamento alla Fabbrica delle Candele con il trio jazz Malaman Furian dalla Cort promette di essere un'esperienza unica. Un'iniziativa che celebra non solo l'arte, ma anche il legame profondo tra musica e territorio. Scoprirete come la musica può trasformare spazi comuni in momenti indimenticabili! Non mancate!