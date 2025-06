L’estate delle star di Broadway | Sarà un racconto emozionante

Un'estate magica attende Firenze, grazie a Hershey Felder! Il celebre compositore canadese trasforma la città in un palcoscenico di emozioni, portando il fascino di Broadway direttamente nel cuore della Toscana. Non perdere l'occasione di assistere a eventi straordinari che celebrano l'arte e la cultura, mentre Felder guida una carrellata di stelle internazionali. Scopri come la musica può unire mondi e cuori, rendendo ogni serata indimenticabile!

Sarà un'estate di eventi in stile Broadway grazie a Hershey Felder, il compositore e musicista di origini canadesi, innamorato di Firenze dove ha scelto di vivere. L'artista, in qualità di direttore artistico di Firenze On Stage, continua così a 'offrire' alla città un viaggio tra le stelle internazionali organizzando una serie di eventi all'ombra del Cupolone, ovvero al Teatro Niccolini. Questa nuova rassegna estiva celebra il talento globale, la grande musica e il racconto emozionale attraverso voci e storie di artisti d'eccezione. Il cartellone messo a punto da Felder si apre domani (ore 20,30) con l'attrice e cantante Jenn Colella, star di Broadway ('Come From Away', 'Urban Cowboy', 'High Fidelity', 'Chaplin', 'IfThen', 'Suffs') che incanterà il pubblico in una serata unica.

