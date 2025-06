L' estate a ExAtr tra laboratori musica e installazioni artistiche

Quest'estate, Exatr si trasforma in un vero e proprio laboratorio di creatività con "Extraterrestre", una rassegna che invita a esplorare l'arte in tutte le sue forme. Dal 4 giugno al 23 luglio, ogni mercoledì serata dopo serata, potrete immergervi in proiezioni mozzafiato, installazioni coinvolgenti e concerti indimenticabili. Un'opportunità unica per scoprire nuovi talenti e vivere la cultura in modo innovativo! Non perdere l’occasione di essere

Con l'arrivo della stagione estiva torna "Extraterrestre", la rassegna culturale estiva che anima Exatr e trasforma l'ex deposito delle corriere in un luogo di incontro e sperimentazione culturale, tutti i mercoledì dal 4 giugno al 23 luglio. Proiezioni, installazioni, letture, concerti.

