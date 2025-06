L’esperienza formativa Gli studenti del Piaggia in Erasmus+ a Minorca

L'Istituto Comprensivo "Carlo Piaggia" di Capannori sta per chiudere un capitolo emozionante del progetto Erasmus+, con gli studenti in viaggio verso Minorca. Questa esperienza non è solo un'opportunità di crescita personale, ma un passo verso una scuola sempre più globale. In un'epoca in cui le competenze interculturali sono fondamentali, i giovani lucchesi stanno imparando a costruire legami oltre i confini. Scopri come questa avventura possa ispirare il futuro educativo!

L'Istituto Comprensivo "Carlo Piaggia" di Capannori si avvia verso la conclusione dell'anno scolastico con la fine dell'ultima mobilità di gruppo nell'ambito del progetto europeo di accreditamento Erasmus+. L'iniziativa educativa, alla quale la scuola capannorese ha aderito con convinzione, dallo scorso anno sta portando i giovani studenti lucchesi in giro per le scuole degli stati membri dell'Unione Europea dando loro modo di confrontarsi con sistemi scolastici e attività didattiche differenti da quelle solitamente svolte nel nostro paese. Undici allievi, accompagnati dalle insegnanti Laura Fontana e Roberta Sbrana, hanno vissuto una settimana intensa e ricca di emozioni presso il Ceip Margalida Florit di Ciutadella de Menorca, sull'isola spagnola di Minorca.

