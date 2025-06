L' esorcista il reboot di Mike Flanagan potrebbe slittare oltre il 2026

L'atteso reboot de "L'esorcista" di Mike Flanagan subirà un ulteriore slittamento, con la nuova data che potrebbe oltrepassare il 2026. Attualmente, il regista è concentrato sulla serie "Carrie" per Prime Video, ma i fan si chiedono: sarà davvero valsa la pena aspettare? In un’epoca in cui gli horror classici tornano a ruggire, ogni ritardo alimenta l'attesa, ma anche la curiosità su come Flanagan reinventerà questo mito.

Il regista è impegnato sul set della serie tv Carrie per Prime Video: cosa succederà all'atteso reboot del classico horror? Un nuovo ritardo per L'esorcista, e questa volta è ufficiale: il film diretto da Mike Flanagan non sarà pronto per la data annunciata di marzo 2026. A confermarlo è lo stesso regista, attualmente impegnato sul set della serie tv Carrie. Il progetto, presentato nel 2023 da Universal Pictures e Blumhouse come una rivisitazione radicale del classico horror del 1973, è ancora in fase embrionale. Lo ha ammesso Flanagan rispondendo a un fan su Tumblr: la produzione non è ancora partita e tutte le energie del regista sono concentrate sull'adattamento in otto episodi del romanzo di Stephen King per Amazon Prime . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'esorcista, il reboot di Mike Flanagan potrebbe slittare oltre il 2026

