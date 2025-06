L’esercito disarmato di Riccardo Muti è un immenso coro che canta la pace

Riccardo Muti ha orchestrato un'iniziativa unica, trasformando oltre 3.000 voci in un potente messaggio di pace e unità. In un'epoca segnata da conflitti e divisioni, il suo "esercito disarmato" ci ricorda che la musica può essere una forza di cambiamento. La masterclass, culminata con l'«Inno di Mameli» senza il “sì”, invita a riflettere su come l'arte possa unire le persone. Un esempio luminoso in tempi bui!

Il leggendario direttore d’orchestra ha regalato a oltre 3.000 voci professioniste e amatoriali una masterclass nel nome di Verdi, Agostino e come seme contro la guerra. Finale con l’«Inno di Mameli»: «Ma senza il sì!». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’esercito disarmato di Riccardo Muti è un immenso coro che canta la pace

