L' eruzione dell' Etna e il crollo di una parete Il vulcanologo | Il fenomeno è imprevedibile ma rientra nella normalità

L'Etna torna a far parlare di sé con una nuova eruzione che ha sorpreso molti, ma per i vulcanologi è un fenomeno che rientra nella normalità. Questo evento ci ricorda come la natura possa essere imprevedibile e affascinante. In un'epoca in cui il cambiamento climatico sta riscrivendo le regole, osservare l'energia primordiale del vulcano ci invita a riflettere sul nostro rapporto con la Terra. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Nella notte fra domenica e lunedì è iniziata una nuova eruzione dell’Etna. Fino a ieri, una nube eruttiva alta alcuni chilometri era ben visibile sovrastare il vulcano siciliano, uno dei. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'eruzione dell'Etna e il crollo di una parete. Il vulcanologo: “Il fenomeno è imprevedibile, ma rientra nella normalità”

Leggi anche Eruzione del 1538 ai Campi Flegrei che diede vita al Monte Nuovo, le dinamiche dell'evento - Nel 1538, un'imponente eruzione nei Campi Flegrei trasformò il paesaggio, dando vita al Monte Nuovo. Iniziata poco dopo il tramonto, l'eruzione fu preceduta da un intenso terremoto che segnò l'apertura di una bocca eruttiva sul fondale marino, dando avvio a un evento vulcanico straordinario che avrebbe cambiato per sempre la storia della regione.

