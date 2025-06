L' eruzione dell' Etna e i Campi Flegrei | rischi e differenze cosa sappiamo sui due vulcani

L'Etna e i Campi Flegrei: due giganti sottomarini, simboli della potenza della natura, ma con storie e rischi diversi. Mentre l'Etna continua a regalare spettacoli di lava e fuoco, i Campi Flegrei nascondono una potenziale minaccia esplosiva. Con il recente terremoto a Catania, cresce l'interesse per la geologia italiana e la sua imprevedibilità . Quanto sappiamo realmente sui nostri vulcani? Scopriremo che la conoscenza è la chi

L'ultima volta che la terra ha tremato seriamente a Catania, alle 3.26 del mattino dello scorso 16 aprile, lo ha fatto con un'intensità tale da buttare giù dal letto decine di migliaia di persone. Alla fine, per fortuna, non ha causato danni la scossa da 4.8 gradi di magnitudo: epicentro a 48. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'eruzione dell'Etna e i Campi Flegrei: rischi e differenze, cosa sappiamo sui due vulcani

Leggi anche Eruzione del 1538 ai Campi Flegrei che diede vita al Monte Nuovo, le dinamiche dell'evento - Nel 1538, un'imponente eruzione nei Campi Flegrei trasformò il paesaggio, dando vita al Monte Nuovo. Iniziata poco dopo il tramonto, l'eruzione fu preceduta da un intenso terremoto che segnò l'apertura di una bocca eruttiva sul fondale marino, dando avvio a un evento vulcanico straordinario che avrebbe cambiato per sempre la storia della regione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'eruzione dell'Etna e i Campi Flegrei: analogie e differenze, cosa sappiamo sui due vulcani; Etna, intensa attività vulcanica: crolla parte del cratere Sud-Est e nube eruttiva alta chilometri; Eruzione sull'Etna: crolla parte del cratere, nube alta chilometri. Allerta rossa per l'aeroporto, ma al momento i voli restano regolari; Etna in eruzione: fontane di lava e nube di fumo, nessun rischio per i voli a Catania. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cos’è il flusso piroclastico scagliato dall’eruzione dell’Etna e perché può essere pericolosissimo

Da fanpage.it: Durante la violentissima eruzione esplosiva dell'Etna del 2 giugno si è innescato un flusso piroclastico, come indicato dall'Osservatorio Etneo dell'INGV ...

Il video incredibile dell'eruzione dell'Etna ripreso dagli escursionisti sulla cima del cratere. E la grande fuga

tg.la7.it scrive: Si è intensificata nel corso della mattinata l’attività eruttiva in atto sull’Etna, proveniente dal cratere di Sud-Est. L’episodio, iniziato durante la notte con esplosioni stromboliane intermittenti, ...

Eruzione dell'Etna, turisti in fuga dal cratere dopo l'esplosione - Video

Riporta msn.com: Moltissimi i video dell'eruzione postati sui social: in uno si vede la fuga degli escursionisti e dei turisti che si trovavano in quel momento a pochi passi dal cratere e dalla colata. In altri video ...