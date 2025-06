L’errore che le persone continuano a fare quando vanno a trovare una neomamma

...sta facendo il giro del web, svelando un errore comune: le neomamme hanno bisogno di supporto pratico, non solo di attenzioni. In un momento così delicato, è fondamentale portare cibo, offrire aiuto con le faccende domestiche o semplicemente ascoltare. Un gesto semplice, ma significativo, che può fare la differenza nel loro recupero. Riscopriamo insieme l'arte di essere amici autentici, offrendo ciò che serve davvero!

Per molti di noi, andare a trovare una neomamma è un gesto istintivo di festa: si fanno le moine al neonato, si offre una mano, magari dicendo qualcosa come: “Fammi tenere il bambino così puoi riposare un po’.” Ma un video virale su Instagram sta ribaltando questo schema – ricordando ai visitatori cosa serve davvero durante il post-parto. Il reel, pubblicato originariamente da Chelsey Cox, mamma della Carolina del Sud, ha suscitato reazioni forti ed emotive da parte di mamme di tutto il Paese. “Quando ti offri di prendere in braccio mio figlio, mi metti in modalità “lotta o fuga'”, ha spiegato la neomamma a Today commentando il suo video, ormai diventato virale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - L’errore che le persone continuano a fare quando vanno a trovare una neomamma

Si legge su gravidanzaonline.it: Lo spiega la neomamma Chelsea Cox in un video diventato virale: 'Non chiedete di prendere il braccio il bambino, serve altro'.

