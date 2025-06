L’era post-americana l’allarme di Folloni | | L’Europa ai margini delle trattative globali

Nel dibattito globale che si intensifica, l'Europa sembra trovarsi ai margini, come sottolinea Gian Guido Folloni nel suo libro "L’era post-americana – Il silenzio dell’Europa". Presentato di recente a Ferrara, il volume invita a riflettere su un continente che fatica a farsi sentire nel panorama internazionale. Un punto cruciale: come può l'Europa riprendere il controllo in un mondo sempre più multipolare? Un interrogativo che richiede risposte urgenti e audaci.

Nel Chiostro di Santo Spirito è stato presentato nei giorni scorsi il libro L’era post-americana – Il silenzio dell’Europa (Guerini e Associati), alla presenza dell’autore, Gian Guido Folloni. L’evento è stato promosso dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, dal Movimento Federalista Europeo e da Ferrara Popolare Europea. Hanno portato i saluti introduttivi Anna Quarzi, presidente dell’Istituto, Rossella Zadro per il Movimento Federalista e Guglielmo Bernabei per Ferrara Popolare Europea. A dialogare con l’autore il giornalista de Il Resto del Carlino Ferrara, Federico Di Bisceglie. Giornalista e già direttore di Avvenire, senatore nelle legislature XII e XIII e ministro per i Rapporti con il Parlamento nel primo governo D’Alema, Folloni ha condotto il pubblico in un’analisi profonda e talvolta provocatoria delle trasformazioni geopolitiche in atto e del ruolo smarrito dell’ Europa nello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’era post-americana, l’allarme di Folloni:: "L’Europa ai margini delle trattative globali"

