l equipe conferma l interesse del napoli per lee kang in

Il Napoli punta gli occhi su Lee Kang-in, potenziale erede di Kvaratskhelia. Con meno spazio al PSG, il talento sudcoreano potrebbe rappresentare una nuova svolta per gli azzurri. In un mercato sempre più competitivo e ricco di sorprese, l'interesse di De Laurentiis fa rumore. Riuscirà il club partenopeo a strappare la promessa asiatica? La prossima stagione potrebbe riservarci emozioni inaspettate!

Lee Kang-in, può essere lui il post Kvaratskhelia. Nel Psg ora ha meno spazio. Così avevamo riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. L'Equipe cita il Corriere dello Sport e conferma: De Laurentiis è interessato al giocatore ma al momento il Psg non ha ancora deciso se privarsi o meno del calciatore. " Secondo quanto riferito, il club italiano è intenzionato a procedere con il trasferimento del centrocampista offensivo, ma è in attesa della decisione del Paris Saint-Germain in merito al giocatore. Il Psg non ha ancora aperto le porte alle trattative con il club di Serie A. In questa stagione, Lee ha collezionato 45 presenze (di cui 26 da titolare) in tutte le competizioni, segnando sei gol e fornendo sei assist"