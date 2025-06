Leoni Juve Sky piace il promettente difensore del Parma! Inserito nella lista degli obiettivi | il piano dei bianconeri per portarlo a Torino Ultime

La Juventus punta con decisione su Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Questo interesse non è solo una mossa strategica, ma riflette un trend più ampio: la ricerca di giovani prospetti capaci di rinvigorire la rosa bianconera. Con una squadra in evoluzione, Leoni potrebbe rappresentare il futuro della difesa. Rimanere aggiornati su queste trattative è fondamentale, perché un acquisto azzeccato può cambiare le sorti di una stagione!

Leoni Juve (Sky), piace il promettente difensore del Parma: gli ultimissimi aggiornamenti sul calciatore e le parole di Di Marzio. Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti a Sky Calciomercato L’Originale sul calciomercato Juve e in particolare l’interesse per Giovanni Leoni, difensore promettente del Parma. PAROLE – «La Juve vorrebbe cercare di prendere giocatori italiani. Un nome è quello di Leoni del Parma e quindi va sicuramente inserito nella lista della Juve. Risoluzione consensuale con Giuntoli, c’è un sondaggio dell’Atletico Madrid». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juve (Sky), piace il promettente difensore del Parma! Inserito nella lista degli obiettivi: il piano dei bianconeri per portarlo a Torino. Ultime

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Calciomercato Juve LIVE: Lucca scala posizioni, Comuzzo e Leoni per la difesa del futuro - Segui il calciomercato della Juve in tempo reale con le ultime indiscrezioni sulle trattative e le strategie della dirigenza.

Segui queste discussioni su X

#Mercato ???? Noah Long (Napoli) ? Zion Suzuki (Napoli) Federico Chiesa (Napoli)? Rasmus Højlund (Inter) ? Ricci (AC Milan) ? Giovanni Leoni (AC Milan)? Luka Modric (AC Milan) Joaip Šutalo (Juventus)? Mika Mármol (Como) Tweet live su X

#Locatelli infortunato, verso il forfeit per il match della Nazionale con la Norvegia.Oltre i problemi già presenti in difesa, con le assenze di #Calafiori, #Buongiorno, Scalvini e Leoni, lo stop del centrocampista della Juve è un'altra defezione di cu il CTi avrebbe f Tweet live su X

Inter pazza di Leoni: sacrificio importante per battere la Juve https://interlive.it/2025/05/25/inter-pazza-di-leoni-sacrificio-importante-per-battere-la-juve/… Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Juve, Leoni piace a tutte le big di Serie A

Riporta tuttojuve.com: Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, ha attratto l'interesse delle big di Serie A: come riportato da "Calciomercato.it", il giocatore, che piace molto alla ...

Tutti pazzi per Leoni: pressing di Tare, il Milan vuole soffiarlo a Inter e Juve

Come scrive calciomercato.it: Un Milan, che in estate perderà sia Malick Thiaw che Fikayo Tomori. Il primo è destinato a tornare in Germania, il secondo in Inghilterra, permettendo al Diavolo di incassare una cifra di almeno 50 ...

Quanto vale Leoni, il difensore del Parma che piace a Juventus e Inter

Lo riporta calciomercato.com: QUANTO VALE LEONI, IL DIFENSORE DEL PARMA CHE PIACE A JUVENTUS E INTER - Su Leoni hanno messo gli occhi Juventus e Inter, che l'aveva già cercato in estate prima di essere anticipata dal Parma.