Leoni di Forza Italia Ritratto del neosegretario dei giovani azzurri

Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani, rappresenta una nuova generazione politica affacciata sulla scena. La sua storia, che inizia a soli quindici anni con l'incontro con Berlusconi, evidenzia come i giovani possano diventare protagonisti nel panorama politico italiano. Con un'attenzione crescente verso le nuove leve, questo cambiamento potrebbe influenzare il futuro del partito e dell'intero sistema politico. Curiosi di scoprire quali idee porterà?

La prima volta che ha visto Silvio Berlusconi aveva quindici anni, Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani eletto il 31 maggio per acclamazione, e subito catapultato ne.

