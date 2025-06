Leoni conteso tra Napoli Milan e Inter | costa circa 15 milioni CorSport

Giovanni Leoni, il giovane talento del Parma, sta accendendo i riflettori del calcio italiano! Con un prezzo di circa 15 milioni, il classe 2006 è già nel mirino di Napoli, Milan e Inter, segno che le big non temono di investire nei giovani. In un mercato sempre più orientato verso il futuro, la battaglia per Leoni rappresenta il desiderio di costruire squadre competitive partendo dai gioielli emergenti. Chi avrà la meglio?

Tutti pazzi per Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 del Parma ha attirato l’interesse delle big italiane, tra cui Napoli, Milan e Inter; c’è da dire che gli azzurri lo seguivano con attenzione già la scorsa estate. Leoni conteso tra Napoli, Milan e Inter: costa circa 15 milioni. Sul Corriere dello Sport si legge: Sulle sue tracce, c’è con presenza solida anche il Milan assieme a Inter e Napoli. Il centrale nato a Roma ha vissuto quest’anno la prima annata in Serie A. Fino a gennaio solo 280 minuti spalmati su quattro presenze totali, poi dal 31 gennaio in poi la titolarità fissa nella squadra allenata prima da Pecchia e in seguito da Chivu; sono 525 i minuti giocati in tredici partite fino a fine campionato con solo tre gare non disputate di cui una per squalifica e una per infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Leoni conteso tra Napoli, Milan e Inter: costa circa 15 milioni (CorSport)

