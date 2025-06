Lentate cade in una buca in un deposito dei treni | condannato il responsabile dell’impianto

Un incidente sul lavoro ha portato a una condanna, ma riflette un problema ben più ampio: la sicurezza nei luoghi di lavoro. A Lentate sul Seveso, un operaio è caduto in una buca mentre puliva un treno, subendo gravi conseguenze. Questo episodio sottolinea l’importanza di prevenire situazioni pericolose e migliorare le condizioni di lavoro. È ora di investire nella sicurezza per garantire che simili incidenti non accadano mai più!

Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 3 Giugno 2025 - Era caduto in una buca alta un metro mentre stava pulendo con un grosso aspirapolvere il tetto di un treno in un deposito di Trenord ed aveva subìto un trauma cranico che lo aveva lasciato lontano dal lavoro per oltre quattro mesi. Per questo infortunio, accaduto il 23 ottobre del 2021 a Lentate sul Seveso e che aveva visto vittima Benedetto Z., allora 46enne originario di Palermo e residente a Bollate, il Tribunale di Monza ha condannato per lesioni gravi colpose a 2 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato penale, l'allora responsabile dell'impianto di manutenzione treni, Giorgio C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lentate, cade in una buca in un deposito dei treni: condannato il responsabile dell’impianto

