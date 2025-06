Lenergy Pisa Bs saluta Alghero con un successo

Lenergy Pisa BS festeggia una vittoria importante contro Alghero, alimentando un trend di crescita nel campionato di basket. Con giocatori del calibro di Bernardeschi e Hulk, la squadra si prepara a scrivere nuove pagine di storia sportiva. Un punto interessante? La sinergia tra giovani talenti e esperti, che crea un mix esplosivo sul campo. Non perdere l’occasione di seguire il loro viaggio verso il successo!

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Casapieri, Mogavero, Stefano Marinai. All.: Marrucci. Napoli BS: Paterniti, D'Ascia, De Farias, Perotti, Sciacca, Alla, Moxedano, Leo Martins, Scarparo, Be Martins, Andriani, Casolare.

