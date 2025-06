Lenergy Pisa BS rimontato testa al Napoli

Lenergy Pisa BS ha vissuto una serata di emozioni forti, rimontando il Napoli in una partita che ha acceso gli animi dei tifosi. La squadra, guidata da Marrucci e supportata da stelle come Bernardeschi e Hulk, ha dimostrato che nel basket ogni punto conta e la determinazione può ribaltare le sorti. Questo match conferma l'importanza del coraggio e della resilienza, valori sempre più richiesti anche nella vita quotidiana. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Casapieri, Mogavero, Stefano Marinai. All.: Marrucci. Farmaè Viareggio BS: Carpita, Rombi, Eudin, Bruno Xavier, Jordan Santos, Alessandro Remedi, Moretti, Santini, Sassari, Belluomini.

