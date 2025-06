L' emissaria del call center | truffa 7 anziani facendosi consegnare soldi e gioielli per 200mila euro

Una truffa che ha colpito sette anziani a Roma, ma che segna un trend allarmante: l'aumento delle frodi nei confronti dei più vulnerabili. L'emissaria, ingranaggio di un'organizzazione napoletana, ha raggirato le vittime con astuzia, portando via oro e risparmi per oltre 200mila euro in soli due mesi. Che ne sarà dei nostri nonni se non ci impegniamo a proteggerli? È tempo di alzare la guardia contro questo fenomen

Svolgeva il compito di "emissaria". Una donna, ingranaggio dell'ennesima organizzazione che da Napoli organizzava le truffe agli anziani a Roma. Sette le vittime raggirate, a cui la donna ha fatto sparire in appena due mesi di visite almeno 200mila euro, fra oro, gioielli e soldi. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L'emissaria del call center: truffa 7 anziani facendosi consegnare soldi e gioielli per 200mila euro

