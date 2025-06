Lele il creator che si mostra con il suo avatar | “Preferisco così le persone ascoltano quello che dico”

Il mondo dei VTuber sta conquistando l'Italia, e Lele dimostra come gli avatar possano superare le barriere della comunicazione. “Preferisco così, le persone ascoltano quello che dico”, afferma. Questo fenomeno non è solo una moda, ma un’evoluzione del modo di esprimersi: più libertà e autenticità. In un’era in cui l'identità digitale conta, gli avatar offrono nuove possibilità di connessione. Scopri il futuro del content creation!

Cresce in Italia il fenomeno dei creator virtuali, chiamati VTuber. DBGLelex racconta a Fanpage.it la sua visione: “C’è ancora stigma, ma l’avatar mi rende più libero e più fedele a quello che voglio dire”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

