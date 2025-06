Legalità tra i banchi di scuola Il magistrato Catello Maresca incontra gli alunni del Salutati

Una mattinata indimenticabile al Liceo Coluccio Salutati, dove il magistrato Catello Maresca ha acceso nei cuori degli studenti la fiamma della legalità. In un periodo in cui l’educazione civica torna al centro del dibattito, questo incontro rappresenta un tassello fondamentale per formare cittadini consapevoli. La responsabilità e il valore delle scelte quotidiane sono temi che oggi più che mai devono guidarci verso un futuro migliore. La legalità inizia tra i banchi!