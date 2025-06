Legalità e cittadinanza attiva | la polizia di Como incontra gli studenti della Ripamonti

La legalità e la cittadinanza attiva si intrecciano in un dialogo fondamentale per le nuove generazioni. Recentemente, la polizia di Stato di Como ha incontrato gli studenti dell'Istituto Superiore Ripamonti, portando un messaggio chiaro: la prevenzione è il primo passo verso una società più sicura. Questo incontro non è solo un evento isolato, ma parte di un trend crescente che vede istituzioni e giovani unirsi per costruire un futuro migliore. Riflessioni sull'importanza dell'educazione civica possono fare la

Un doppio incontro all’insegna dell’educazione civica e della prevenzione. Nei giorni scorsi la polizia di Stato di Como, rappresentata dal commissario capo dottoressa Sansone e dall’assistente capo coordinatore Clelia Cairoli, ha fatto visita all’Istituto Superiore Leonardo da Vinci Ripamonti. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Legalità e cittadinanza attiva: la polizia di Como incontra gli studenti della Ripamonti

Leggi anche Una lezione di mare, di legalità e di cittadinanza attiva per gli studenti dell’Istituto “Pascal Comandini” - Come da tradizione, le classi dell’Istituto Pascal Comandini si sono riunite sulla spiaggia di Cesenatico per celebrare la Giornata del Mare, un'occasione per praticare legalità e cittadinanza attiva.

