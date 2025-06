Legalità e ascolto | l’Arma rafforza il dialogo con la comunità

L'Arma dei Carabinieri continua a fare la differenza nel territorio irpino, avvicinando cittadini e forze dell'ordine attraverso incontri di prossimità. Questo trend di ascolto attivo e dialogo è cruciale in un'era in cui la comunità cerca sicurezza e supporto. Un aspetto interessante? La cultura della legalità non è solo un dovere, ma un'opportunità per costruire legami solidi. Scopri come il dialogo può trasformare la nostra società!

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri sul territorio irpino con una serie di incontri di prossimità rivolti a studenti, anziani e persone fragili. L’iniziativa, coordinata dal Comando Provinciale di Avellino, punta a rafforzare il legame tra cittadini e forze dell’ordine, promuovendo la cultura della legalità e fornendo strumenti concreti per la prevenzione dei reati. A Monteforte Irpino, i militari della Compagnia di Baiano, insieme alla Stazione locale, hanno incontrato gli anziani presso la sede dell’Associazione Culturale “Fenestrelle”. L’obiettivo: informare e sensibilizzare sulla piaga delle truffe, con consigli pratici per evitare raggiri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legalità e ascolto: l’Arma rafforza il dialogo con la comunità

