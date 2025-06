Lega Pro | incertezza sulla composizione dei gironi e il futuro della Spal

In un clima di incertezza, la Lega Pro si prepara a una stagione che potrebbe cambiare radicalmente il panorama calcistico italiano. Con i playout di Serie B ancora da disputare e le iscrizioni delle squadre a rischio, l'attenzione è tutta rivolta alla Spal e al suo futuro. Saranno le nuove regole a ridefinire le gerarchie? Scopri come questa situazione delicata riflette un trend più ampio nel calcio, dove la stabilità finanziaria è diventata cruciale.

La composizione della prossima Lega Pro è assolutamente provvisoria, se si considera che i playout di serie B non si sono ancora disputati e non sono terminati nemmeno i playoff di serie C. Per non parlare del grande dilemma relativo all'iscrizione al campionato, con tante società che rischiano seriamente di non riuscire a soddisfare i requisiti richiesti e quindi non potersi presentare ai nastri di partenza. È quindi ancora presto per sapere se la Spal verrà inserita per il terzo anno di fila nel girone B oppure – come molti pensano – verrà spostata nel girone A. In entrambi i casi non mancherebbero sfide affascinanti contro squadre importanti oppure che i biancazzurri non incrociano da tantissimi anni.