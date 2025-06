L' effetto oro dello scudetto azzurro | 12 miliardi di valore per Napoli | Il miracolo economico firmato ADL

Il trionfo del Napoli va ben oltre il rettangolo verde: è un vero e proprio "effetto oro" che ha portato un valore di 12 miliardi alla città. Con un impatto economico di 1,2 miliardi, questo successo rappresenta una rinascita per Napoli, stimolando investimenti e turismo. Un miracolo firmato dal presidente ADL, che dimostra come lo sport possa trasformare le comunità, creando opportunità e crescita inimmaginabili! Scopri come un gol può cambiare il destino di una città.

Un trionfo che va oltre il campo da gioco, un successo che si misura in miliardi e che ha trasformato un'intera città. Lo scudetto del Napoli è un vero e proprio "effetto oro", capace di generare un valore sociale per Napoli stimato in ben 1,2 miliardi di euro. Un autentico miracolo economico che porta la firma, visionaria e strategica, del presidente Aurelio De Laurentiis. La domanda, apparentemente semplice, da cui è partito tutto è: "quanto vale lo scudetto del Napoli?". Non solo in termini finanziari per il club, ma per l'impatto complessivo sulla collettività. A dare una risposta dettagliata è stato uno studio di OpenEconomics srl, società specializzata guidata da Gianluca Calvosa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - L'effetto oro dello scudetto azzurro: 1,2 miliardi di valore per Napoli | Il miracolo economico firmato ADL

