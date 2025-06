Lee Kang-in può essere lui il post Kvaratskhelia Nel Psg ora ha meno spazio Servono 40 milioni

Lee Kang-in, ex titolare del PSG, potrebbe essere la mossa vincente del Napoli per riempire il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. Con il club partenopeo pronto a rinforzare l’attacco con ben otto acquisti, il talento coreano, ora in cerca di spazio, potrebbe rivelarsi un colpo strategico. Con un investimento di circa 40 milioni, il Napoli non solo arricchirebbe le proprie fasce, ma darebbe una nuova chance a un giocatore dal grande potenziale!