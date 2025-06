Lee Kang-in al Napoli De Laurentiis prepara il colpo | la notizia dalla Francia è chiara!

Il Napoli di De Laurentiis non si ferma e punta a un colpo da maestro: Lee Kang-in. Con il club azzurro che cerca di confermare la sua grande stagione, il talento sudcoreano potrebbe essere la chiave per rafforzare ulteriormente la rosa. I tifosi sono in trepidante attesa, mentre il calciomercato si infiamma, promettendo sorprese e nuovi protagonisti. Riuscirà Lee a brillare sotto il cielo di Napoli?

Il Napoli è pronto a puntare su Lee Kang-in. Di seguito le ultimissime sul possibile obiettivo del Napoli. Sono giorni molto caldi per il Napoli e i suoi tifosi. Una volta archiviata la stagione trionfale, il club azzurro è pronto a stupire tutti con un mercato eccellente. In modo particolare, nelle ultime ore, si starebbero seguendo diversi profili importanti provenienti dall'Europa. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Lee Kang-in, ormai in uscita dal PSG. Intanto, il club partenopeo attende la decisione dei parigini che sono chiamati a prendere una decisione. Il Napoli segue Lee Kang-in: la trattativa è stata confermata.

Leggi anche Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee, ala del Psg: servono 40-50 milioni - Il Napoli guarda con interesse Kang In-Lee, esterno del PSG, che quest’anno ha avuto meno spazio. Con una valutazione tra 40 e 50 milioni, il club partenopeo valuta un possibile investimento per rinforzare l’attacco.

