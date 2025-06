Lee Jae-myung centrosinistra vince le presidenziali in Corea del Sud

Lee Jae-myung ha trionfato alle presidenziali in Corea del Sud, segnando una svolta per il centrosinistra. Questo risultato non è solo un successo elettorale, ma rappresenta anche la crescente voglia di cambiamento tra i giovani sudcoreani, sempre più attenti a temi come giustizia sociale e sostenibilità . In un contesto globale dove le forze progressiste stanno guadagnando terreno, la vittoria di Lee mette in luce un nuovo spirito di speranza e rinnovamento.

Il candidato di centrosinistra Lee Jae-myung ha vinto nettamente le elezioni presidenziali del 3 giugno in Corea del Sud, secondo un exit poll pubblicato subito dopo la chiusura dei seggi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Lee Jae-myung, centrosinistra, vince le presidenziali in Corea del Sud

