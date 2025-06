L' edicola di Verona diventa un punto di ascolto aperto a tutti

L’edicola di Verona si trasforma in un vero e proprio punto di ascolto, un'iniziativa che risponde al crescente bisogno di coesione sociale. In un’epoca in cui la comunità sembra frammentata, questo spazio offre un'opportunità unica per condividere esperienze e risolvere conflitti. È un segno tangibile di come il dialogo possa diventare la chiave per costruire legami più forti e una società più inclusiva. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce!

L'edicola sociale in piazza Santa Toscana, a Verona, diventa luogo di ascolto aperto a tutti, residenti e cittadini che vivono il quartiere e sentono di avere, o subire, un conflitto sociale o di comunità. È partito in via sperimentale il progetto del Comune di Verona del Tavolo Permanente per.

Veronetta, l’ex edicola diventa punto informazioni per i cittadini (e non...

L’ex edicola di Veronetta riapre dopo un anno e si trasforma in “Infopoint sociale”

Verona, nasce l'edicola sociale

