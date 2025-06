Lecco svela i suoi numeri turistici | 15 milioni di visite in sei mesi

Lecco sta vivendo un boom turistico senza precedenti, con ben 15 milioni di visite in soli sei mesi! Questi dati, presentati durante una conferenza stampa da Confcommercio, offrono uno sguardo chiaro sull'impatto del turismo locale. Questo trend non è solo una vittoria per il territorio, ma riflette un rinnovato interesse per le bellezze italiane. Scopri come Lecco si sta posizionando nel panorama delle mete turistiche!

Il territorio lecchese può finalmente contare su dati certificati per misurare l'impatto reale del turismo. Durante la conferenza stampa di martedì 3 giugno, tenutasi presso il Palazzo del Commercio, Confcommercio Lecco ha presentato i risultati del nuovo sistema di rilevazione dei flussi.

