L’eccezionalismo ucraino la rivoluzione e la resistenza all’imperialismo russo

L'eccezionalismo ucraino emerge come un faro di unità e diversità in un panorama geopolitico complesso. In un momento storico in cui le identità si fanno sempre più fragile, l'Ucraina dimostra che la resistenza all'imperialismo russo non è solo una battaglia militare, ma anche una celebrazione delle sue molteplici culture. La leadership variegata del paese, con figure di diverse etnie e religioni, è un potente simbolo di inclusione: un messaggio che risuona forte nel mondo

Questa è la traduzione in italiano di un intervento su X di Illia Ponomarenko, autore di I Will Show You How It Was: The Story of Wartime Kyiv. Il Presidente dell’Ucraina è ebreo. Il nostro Ministro della Difesa è musulmano, un tataro di Crimea. Il Comandante in capo delle Forze Armate è un russo etnico. Il nostro miglior pilota di droni, recentemente insignito del titolo di Eroe dell’Ucraina, è un ungherese etnico. Oltre 70.000 donne prestano servizio nell’esercito. Quasi tutti i medici da campo più rinomati sono donne. La rivoluzione che ha cambiato per sempre questo paese è iniziata con un post su Facebook scritto da un pashtun afgano etnico, un importante giornalista ucraino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’eccezionalismo ucraino, la rivoluzione, e la resistenza all’imperialismo russo

