Leao al Napoli un solo ostacolo nella trattativa | cosa stanno aspettando gli azzurri

Leao al Napoli: un colpo che potrebbe riscrivere la storia del club partenopeo. Ma cosa frena la trattativa? Un solo ostacolo separa l'attaccante portoghese dal sogno azzurro. In un momento in cui il mercato si infiamma e le squadre cercano il talento per eccellere, il Napoli è in attesa. Potrebbe essere l'acquisto decisivo per un futuro brillante. Gli azzurri sanno che i grandi campioni fanno la differenza!

L’attaccante portoghese potrebbe realmente approdare in azzurro, ma un ostacolo rallenta la trattativa: cosa stanno attendono i partenopei Emersa come notizia improvvisa, ma che ha trovato delle conferme nelle scorse ore, la pista Leao-Napoli resta calda. Il Mattino ha lanciato la grossa novità negli scorsi giorni e il rumor ha preso sempre più piede. Non un’ipotesi impossibile, anzi, specie per il rapporto tra il giocatore e l’ambiente dopo l’ultima stagione. I rossoneri hanno iniziato una vera e propria rivoluzione, come dimostrato dall’imminente cessione di Theo Hernandez verso l’Arabia. L’addio di un veterano come il francese, apre le porte anche ad altre uscite di nomi importanti, proprio come il portoghese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Leao al Napoli, un solo ostacolo nella trattativa: cosa stanno aspettando gli azzurri

Leggi anche Napoli, dopo De Bruyne ecco la suggestione Leao: Manna al lavoro per il colpo - Il Napoli alza il tiro e punta su Rafael Leao per dare nuova linfa al suo attacco. Dopo la partenza di De Bruyne, Manna è già al lavoro per portare il talento portoghese sotto il Vesuvio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

IL MATTINO - Leao-Napoli, più di una suggestione: pronto blitz di Manna

Segnala msn.com: Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli sarebbe orientato a fare sul serio per Rafael Leao del Milan.

Leao nel mirino di Conte: tra le ipotesi anche uno scambio tra Milan e Napoli

msn.com scrive: Leao nel mirino di Conte per il suo Napoli. Tra le le ipotesi che circolano emerge anche quella di un possibile scambio con gli azzurri. Il Napoli, dopo la vittoria dello scudetto e la conferma dell’a ...

Calciomercato Napoli, Leao e Bonny: gli obiettivi azzurri

Riporta ilmattino.it: Un altro duello con l’Inter: quello per Bonny. L’asta per la punta del Parma non impressiona il ds Manna: conosce da tempo le condizioni degli emiliano, era pronto a chiudere già ...