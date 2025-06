Leao al Napoli è tutto confermato | Conte gongola

Il Napoli non si ferma e punta in alto! Con Rafael Leao in arrivo, la squadra partenopea si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Dopo il trionfo dello scudetto con Cagliari, la conferma di Conte sulla panchina è un ulteriore segnale di ambizione. In un calcio che premia le scelte audaci, i tifosi sognano in grande. Sarà davvero una stagione indimenticabile? Restate sintonizzati!

Dopo De Bruyne, di fatto, il Napoli si è messo anche sulle tracce anceh di Rafael Leao. Dopo aver vinto lo scudetto con il Cagliari una decina di giorni fa, di fatto, il Napoli ha ottenuto un altro successo molto importante. Antonio Conte, infatti, ha confermato la sua permanenza sulla panchina partenopea anche per la prossima stagione, lascando così al palo la stessa Juventus. Una volta archiviata la scelta di Antonio Conte di restare ancora alla guida del Napoli, dunque, Giovanni Manna si è messo subito al lavoro per cercare di allestire una squadra che possa affrontare ad altissimi livelli la bellezza di quattro stagioni.

Leggi anche Napoli, dopo De Bruyne ecco la suggestione Leao: Manna al lavoro per il colpo - Il Napoli alza il tiro e punta su Rafael Leao per dare nuova linfa al suo attacco. Dopo la partenza di De Bruyne, Manna è già al lavoro per portare il talento portoghese sotto il Vesuvio.

