Le vendite di Samsung Galaxy S25 Edge faticano a decollare

Le vendite del Samsung Galaxy S25 Edge arrancano, ma cosa significa per il mercato degli smartphone? In un'era in cui l'innovazione è la parola d'ordine, la difficoltà di questo modello mette in luce un trend: i consumatori cercano più valore e funzionalità. La sfida per Samsung è rispondere a queste esigenze in un panorama sempre più competitivo. Riuscirà il colosso sudcoreano a riprendersi? Scopriamolo insieme!

Le vendite di Samsung Galaxy S25 Edge sarebbero decisamente al di sotto delle aspettative, secondo un report.

