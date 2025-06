Le storie dei precari dell’Università in piazza contro il dl Valditara | Il governo smantella gli atenei pubblici

I precari dell'università scendono in piazza contro il decreto Valditara, un atto che rischia di affondare la ricerca pubblica. Con un sistema già fragile, l'emendamento Occhiuto-Cattaneo non offre stabilità, ma amplifica il precariato. In un'epoca in cui la conoscenza è fondamentale per il progresso, la protesta diventa un grido d'allerta: investire nella ricerca significa investire nel futuro. La lotta per il diritto al lavoro e alla dignità accademica è solo all'inizio.

Nel giorno in cui alla Camera dei deputati viene votato il decreto Valditara, i precari della ricerca scendono in piazza per dire no all’ emendamento Occhiuto-Cattaneo che riforma il mondo della ricerca. “Invece di assumere si aumenta ulteriormente il precariato nel preruolo – dichiara Francesco Raparelli, docente a contratto all’Università di Roma 3 e assegnista di ricerca presso l’Ateneo di Salerno – già adesso il 40% del personale all’interno delle università è precario e con queste nuove tipologie di contratto il precariato è destinato ad aumentare”. In piazza sono state esposte le oltre 2200 firme raccolte in un appello, sottoscritto da strutturati, ordinari, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, assegnisti di ricerca e dottorandi, contro il governo e contro l’approvazione di questo emendamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le storie dei precari dell’Università in piazza contro il dl Valditara: “Il governo smantella gli atenei pubblici”

Altre fonti ne stanno dando notizia

La ricerca è lavoro: un appello contro il rilancio della precarietà universitaria; Ricerca, torna la protesta contro la «grande espulsione»; Resoconto dell'incontro al MUR del 29 maggio 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia