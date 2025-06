Le società del capoluogo insieme per Derby la tre giorni che celebra il calcio anconetano

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio anconetano: dal 5 al 7 giugno, lo Stadio del Conero ospiterà "Derby - La festa del calcio anconetano". Questa tre giorni celebra non solo le sfide sul campo, ma anche l'importanza dei valori sportivi e della comunità. Scopri come le società locali si uniscono per promuovere il talento giovanile e il senso di appartenenza. Non perdere l'occasione di vivere la passione calcistica!