Le sentinelle della movida In centro tornano gli steward Senza potere d’intervento

Con l'arrivo della bella stagione, Pavia torna a vivere la movida, ma con un occhio attento al decoro urbano. Gli steward, pur senza poteri d'intervento, sono pronti a garantire una serata più sicura e piacevole per tutti.

Con l’arrivo della bella stagione, Pavia recluta di nuovo gli steward urbani da impegnare in supporto alla Polizia locale con funzioni legate prevalentemente al decoro e ai comportamenti vietati. C’è tempo fino alle 12 di venerdì per partecipare all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse pubblicato dal Comune. Il 18 giugno, serata di mercoledì universitario, potrebbe essere il primo giorno utile per tornare ad avere in azione nelle zone della movida le pettorine gialle che aiutano le forze dell’ordine. Come in passato gli steward dovranno controllare le vie del centro più frequentate dagli universitari, perché proprio lì si trova il maggior numero di locali frequentati dagli studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le sentinelle della movida. In centro tornano gli steward. Senza potere d’intervento

Vigilanti privati sorveglieranno i 27mila universitari che a Pavia partecipano alla vita notturna. Fungendo da deterrenti, inoltreranno alle forze dell'ordine segnalazioni di persona o via telefono.

